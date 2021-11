IND vs NZ: राहुल द्रविड़ ने कहा- हर फॉर्मेट के लिए अलग-अलग टीम नहीं, बड़े टूर्नामेंट पर हमारी नजर

India vs New Zealand T20 Series: राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) टीम इंडिया के नए कोच के रूप में 17 नवंबर से शुरुआत करने जा रहे हैं. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच टी20 सीरीज शुरू हो रही है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) टी20 टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं.