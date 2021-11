IND vs NZ 3rd T20I: आवेश खान कोलकाता में करेंगे डेब्यू! ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग 11

India vs New Zealand 3rd T20I: भारत और न्‍यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच रविवार को 3 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा. इस मैच में भारत की तरफ से आवेश खान (Avesh Khan) डेब्यू कर सकते हैं. रुतुराज गायकवाड़, युजवेंद्र चहल और ईशान किशन को भी मौका मिल सकता है.