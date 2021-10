IND vs NZ, T20 WC: टीम इंडिया को दिग्गज ने दी सलाह, ईशान किशन का प्लेइंग XI में होना जरूरी

IND vs NZ, ICC T20 World Cup 2021: ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में 70 रन की बेहतरीन पारी खेली. (AFP)

नई दिल्ली. भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) को लगता है कि टी20 विश्व कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में भारत टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच (India vs New Zealand) के लिए अपने संयोजन को बदलने की जरूरत है. ‘मेन इन ब्लू’ रविवार यानी 31 अक्टूबर को वर्चुअल क्वॉर्टर फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना करेगी. भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) दोनों ही टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों अपना पहला-पहला मैच हार चुके हैं. दोनों टीमों का यह दूसरा मैच हैं और दोनों की ही कोशिश होगी कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वह इस मुकाबले को जीतें. ऐसे में हरभजन सिंह ने ईशान किशन को टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की सिफारिश की है. उनका मानना ​​​​है कि उन्हें केएल राहुल की जगह शीर्ष क्रम में रखना चाहिए.

हरभजन सिंह का मानना ​​है कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) टीम के लिए विस्फोटक शुरुआत प्रदान कर सकते हैं और हाल ही में अच्छे फॉर्म में भी दिखे हैं. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए हरभजन सिंह ने कहा, ”मेरे हिसाब से ईशान किशन का प्लेइंग इलेवन में होना जरूरी है.अगर वह रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हैं तो भारत को वह शुरुआत मिल सकती है, जिसकी उन्हें फिलहाल तलाश है. किशन एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, किसी भी गेंदबाज पर दबाव डालेंगे. वह अच्छी फॉर्म में भी हैं. उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए कुछ अच्छी पारियां खेली हैं. आईपीएल के अंत और अभ्यास मैच में भी वह मजबूत दिख रहे थे.”

IND vs NZ: जहीर खान ने टीम इंडिया को किया सावधान- कीवियों से बचकर रहना

हाल ही में खत्म हुए आईपीएल सीजन 2021 में ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस के लिए मध्यक्रम में संघर्ष किया. हालांकि, वह शीर्ष क्रम में आने के बाद वापस अपनी फॉर्म में लौट आए और उन्होंने दो अर्द्धशतक बनाए. इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में केएल राहुल के साथ ओपनिंग करते हुए वह 70 रन बनाकर वॉक ऑफ करने के बाद नाबाद रहे.

पंड्या को छठे नंबर पर शुद्ध बल्लेबाज के तौर पर भी खेलना चाहिए: हरभजन

ईशान किशन के अलावा हरभजन को लगता है कि भुवनेश्वर कुमार की जगह शार्दुल ठाकुर को शामिल किया जाना चाहिए. उनका मानना ​​​​है कि हार्दिक पंड्या शुद्ध बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए भी टीम में योगदान दे सकते हैं. डेथ ओवरों में उनका कौशल अद्वितीय है. उन्होंने कहा, ”अगर ईशान किशन और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करते हैं और विराट कोहली नंबर 3 पर आते हैं, तो केएल राहुल 4 पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं. इससे शीर्ष 4 बहुत ठोस होगा. ऋषभ पंत को 5 पर जारी रखना चाहिए.”T20 World Cup: विराट कोहली पर पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं भारी, रन के बड़े रिकॉर्ड के मामले में छोड़ा पीछे

हरभजन सिंह ने आगे कहा, ”हार्दिक पंड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अगर अपनी जगह ढूंढ लेते हैं, तो वह किसी भी बल्लेबाज को पीछे छोड़ सकते हैं. पंड्या को नंबर 6 पर एक शुद्ध बल्लेबाज के रूप में भी खेलना चाहिए. अगर हम सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के बारे में बात करते हैं तो नंबर 6 और नंबर 7 की स्थिति में हार्दिक पांड्या का नाम बिना किसी सवाल के आता है.”

बता दें कि भारत की पांच-गेंदबाज रणनीति का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के पहले मैच में कुछ फायदा नहीं मिल पाया. पाकिस्तान टीम ने आसानी से लक्ष्य का पीछा करते हुए 10 विकेट से भारत के खिलाफ जीत हासिल की.