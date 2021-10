IND vs NZ: हार्दिक पंड्या की जगह ईशान किशन? आकाश चोपड़ा बोले- बिगड़ जाएगा संतुलन

IND vs NZ, T20 World Cup 2021: हार्दिक पंड्या के गेंदबाजी ना करने पर उठ रहे हैं सवाल (PIC: AP)

नई दिल्ली. पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) को लगता है कि टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) अहम मैच के लिए हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) के साथ प्लेइंग इलेवन में बनाए रखना चाहिए. हार्दिक को अपनी गेंदबाजी फिटनेस के लिए काफी जांच का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल 2021 और पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan) भारत के पहले टी20 विश्व कप 2021 के मैच में एक भी ओवर नहीं फेंका है. एक गेंदबाज के रूप में हार्दिक की अनुपलब्धता भारतीय टीम के संतुलन को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि टीम में एक वास्तविक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की कमी है. पाकिस्तान के हाथों अपमानजनक हार के बाद कई क्रिकेट आलोचकों ने भारत को न्यूजीलैंड के मुकाबले के लिए हार्दिक के ऊपर ईशान किशन (Ishan kishan) को चुनने का सुझाव दिया है. हालांकि, आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हार्दिक के स्थान पर ईशान को शामिल करने से भारत टीम के संतुलन को और भी अधिक नुकसान होगा.

भारत के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि हार्दिक पंड्या की प्लेइंग इलेवन में जगह को लेकर सवाल फिलहाल गलत नहीं है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ”यह बहस चलती रहेगी. जब आप हार्दिक पंड्या को देखते हैं और देखते हैं कि वह गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो आप महसूस करने के लिए बाध्य हैं कि क्या वह वास्तव में टीम में फिट होते हैं. सवाल गलत नहीं है. 2021 में उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए हैं और कुछ गेम भी मिस किए हैं.” हालांकि, क्रिकेटर से कमेंटेटर बने इस क्रिकेटर ने कहा कि हार्दिक को पाकिस्तान के खिलाफ उनके प्रदर्शन के आधार पर आंकना अनुचित है.

उन्होंने कहा, ”लेकिन मैं पाकिस्तान के खिलाफ उनके प्रदर्शन पर विचार करूंगा. आप हार्दिक जैसे क्लास प्लेयर को सिर्फ आठ गेंदों के आधार पर कैसे आंक सकते हैं? लेकिन यह सच है कि उन्होंने इस साल बल्ले से कोई प्रभाव नहीं डाला है. और जब वह गेंदबाजी नहीं कर रहे होते हैं तो भारत पूरी तरह से संतुलन से बाहर हो जाता है, क्योंकि आपके पास केवल पांच गेंदबाजी विकल्प होते हैं.” आकाश चोपड़ा ने आगे विस्तार से बताया कि हार्दिक के स्थान पर ईशान को शामिल करने से भारत का चयन दर्शन क्यों बदल जाएगा.

आकाश चोपड़ा ने कहा, ”लेकिन हार्दिक की जगह ईशान? नहीं, क्योंकि अगर वह हार्दिक की जगह लेते हैं तो उन्हें रोहित के साथ भारत के लिए ओपनिंग करनी होगी. फिर केएल राहुल नंबर 4 पर, ऋषभ पंत नंबर 5 पर और सूर्यकुमार यादव नंबर 6 पर? क्या यह वास्तव में समझ में आता है? यदि एक हार से इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो यह केवल यह दर्शाता है कि हमें अपनी चयन प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है. ईशान का शामिल होना भारत के चयन दर्शन को पूरी तरह से बदल देगा. भारत हालांकि अपने गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव कर सकता है. मुझे लगता है कि भारत को न्यूजीलैंड के खेल के लिए हार्दिक के साथ बने रहना चाहिए और ईशान को अपने मौके का इंतजार करना होगा.”

इस बीच हार्दिक पंड्या ने नेट्स में गेंदबाजी में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया है. सुपर 12 चरण में न्यूजीलैंड के खिलाफ ‘करो या मरो’ के मुकाबले से हार्दिक ने बुधवार को नेट्स में गेंदबाजी की. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर को नेट्स में करीब 20 मिनट तक गेंदबाजी की. मुख्य कोच रवि शास्त्री और मेंटॉर महेंद्र सिंह धोनी ने उनकी प्रगति की निगरानी की.