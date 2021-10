IND vs NZ: जहीर खान ने टीम इंडिया को किया सावधान- कीवियों से बचकर रहना

नई दिल्ली. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान (Zaheer Khan) ने मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ कड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) की जुझारू भावना की सराहना की. 43 साल के जहीर खान ने न्यूजीलैंड का खेल देखने के बाद टी20 विश्व कप 2021 में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) की चुनौती से सावधान रहने को कहा है. भारत और न्यूजीलैंड 31 अक्टूबर को आमने-सामने होंगे. कीवी टीम ने मंगलवार (26 अक्टूबर) को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2021 का अपना पहला मैच पांच विकेट से गंवा दिया. पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी इकाई ने पहली पारी में ब्लैककैप को 134/8 रनों पर ही सीमित कर दिया था.

हालांकि, कीवी टीम की गेंदबाजी और फील्डिंग के शानदार प्रयास ने बाबर आजम की टीम के लिए मैच को आसान नहीं बनाया. न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने पाकिस्तानी टीम को आसानी से रन नहीं बनाने दिए. क्रिकबज पर बातचीत के दौरान जहीर खान ने केन विलियमसन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम की जमकर प्रशंसा की. जहीर खान केन विलियमसन की टीम की उस कोशिश की तारीफ की, जिसने पूरे मैच में कभी भी अपनी उम्मीदें नहीं खोईं. वह हर मैच जीतना चाहते हैं.

‘न्यूजीलैंड हर मैच जीतना चाहता है और उसमें गजब का जोश’

जहीर खान ने कहा, ”एक बात तो तय है कि न्यूजीलैंड हर मैच जीतना चाहता है और उसमें गजब का जोश है. हां, पाकिस्तान के खिलाफ उनका नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जो फाइट दिखाई वह शानदार थी, उन्होंने पहली पारी में ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग में उन्होंने जो प्रयास किया, वह बताता है कि उन्होंने कभी अपनी उम्मीद नहीं खोई. और भारत को इससे सावधान रहना चाहिए.”NZ vs IND T20 World Cup: न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, टी20 में सबसे अधिक रन ठोकने वाला बल्लेबाज हुआ चोटिल

सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड में जंग

न्यूजीलैंड को हराने से पहले पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी भारत को करारी मात दी थी. टी20 इंटरनेशनल में यह पहली बार था, जब पाकिस्तान ने हाथ में 10 विकेट लेकर एक गेम जीता था. मौजूदा टी20 विश्व कप 2021 में पाकिस्तान की दूसरी जीत के बाद उन्होंने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. एक ग्रुप से क्वॉलिफाई करने के लिए केवल दो टीमों होंगी. एक स्थान पाकिस्तान ने पक्का कर लिया है. दूसरे स्थान के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुख्य जंग होगी.

T20 World Cup: एमएस धोनी से 4 साल पहले डेब्यू करने वाला खिलाड़ी पाकिस्तान को जिता रहा मैच, फैन कहते हैं- बेस्ट फिनिशर

जहीर खान ने विशेष रूप से विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जीत की गति के महत्व को बताया. जहीर खान ने कहा कि उनकी खराब शुरुआत के बावजूद अगर भारत अपनी क्षमता के अनुसार खेलता है तो किसी अन्य टी20 विश्व कप की टीमों के लिए उनके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं होगा.

भारत और न्यूजीलैंड के लिए अगला मैच ‘करो या मरो’ वाला

उन्होंने आगे कहा, ”हम सभी जानते हैं कि अगर भारत अपनी क्षमता के अनुसार खेलता है, तो किसी भी टीम के लिए उसके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं होगा. किसी भी टीम के लिए जीत की लय को जल्द से जल्द हासिल करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, खासकर विश्व कप में. इस बार भारत अपना पहला मैच हार गया है और उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि अब बहुत देर न हो जाए. न्यूजीलैंड के खिलाफ अगला मैच ‘करो या मरो’ वाला है. भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच, जो संभावित रूप से ‘वर्चुअल क्वार्टर फाइनल’ हो सकता है, 31 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.