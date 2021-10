IND vs NZ, T20 World Cup 2021: वरुण चक्रवर्ती की जगह ले सकते हैं अश्विन- पूर्व बल्लेबाजी कोच

IND vs NZ, T20 World Cup 2021: भारत और न्यूजीलैंड दोनों के लिए यह मैच 'करो या मरो' वाला है. (PIC: AP)

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम रविवार यानी 31 अक्टूबर को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में अपने दूसरे मैच में न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के साथ भिड़ेगी. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाला यह हाई वोल्टेज मैच भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) दोनों ही टीमों के लिए 'करो या मरो' वाला है. चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से शर्मनाक हार झेलने के साथ कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम ने अपने अभियान की खराब शुरुआत की है. और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, टीम इंडिया वापसी करना चाहेगी. हालांकि, न्यूजीलैंड को भी पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के सामने भी अच्छा नहीं है. ऐसे में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतकर अपने अभियान को पटरी पर लाना होगा.

चूंकि कोई भी भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान के खिलाफ विकेट नहीं ले सका, इसलिए कई विशेषज्ञों और पूर्व क्रिकेटरों का मानना ​​है कि गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किया जाना चाहिए. भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर (Sanjay Bangar) की भी यही राय है. उन्हें लगता है कि भारत को ब्लैककैप के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) के बजाय रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना चाहिए.

आर अश्विन को मिल सकती है मंजूरी : संजय बांगर

संजय बांगर ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ”संयुक्त अरब अमीरात में वरुण चक्रवर्ती का हालिया प्रदर्शन. वह शारजाह में बहुत प्रभावी थे, लेकिन दुबई में नहीं- जहां यह खेल खेला जाएगा. खेल के महत्व को देखते हुए वरुण चक्रवर्ती द्वारा खेले जाने वाले मैचों की संख्या थोड़ी कम है, और उनका अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी थोड़ा कम है. इस महत्वपूर्ण के खेल के लिए आप निश्चित रूप से स्वभाव और अनुभव वाले किसी व्यक्ति को चाहेंगे. इसलिए, मेरी राय में वरुण चक्रवर्ती के स्थान पर रविचंद्रन अश्विन को मंजूरी मिल सकती है.”

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत ने पहले कभी टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड को हराया नहीं है. दोनों टीमों का सामना वैश्विक आयोजन में दो बार हुआ है और कीवी टीम दोनों बार जीत के साथ आगे बढ़े हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मुकाबला कैसा होता है. ‘मेन इन ब्लू’ की तरह, केन विलियमसन की अगुवाई वाली टीम को भी अपने शुरुआती गेम में पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इसलिए, यह जीत उनके लिए भी उतनी ही जरूरी है.