IND vs NZ: टीम इंडिया मैच जीते या हारे, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे में से एक का बाहर होना तय!

कानपुर. टीम इंडिया (Team India) के टॉप ऑर्डर के सीनियर बल्लेबाज लगातार दूसरी पारी में फेल रहे. पहले टेस्ट (India vs New Zealand Test Series) की पहली पारी में टीम ने 345 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड (New Zealand) की टीम पहली पारी में सिर्फ 296 रन बना सकी. इस तरह से भारत को 49 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिली. मैच के चौथे दिन रविवार को टीम इंडिया ने दूसरी पारी में लंच तक 84 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे. उसकी कुल बढ़त 133 की हो गई है और उसके 5 विकेट शेष है. विराट कोहली (Virat Kohli) दूसरे टेस्ट में वापसी करेंगे. ऐसे में प्लेइंग-11 में बदलाव होना तय है.

टीम की प्लेइंग-11 में शामिल सबसे सीनियर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) दोनों पहले टेस्ट में फेल रहे. इस कारण मैच अभी भी किसी ओर जा सकता है. पुजारा ने पहली पारी में 26 जबकि दूसरी पारी में 22 रन बनाए. पहली पारी में उन्हें टिम साउदी ने आउट किया. वहीं दूसरी पारी में काइल जेमिसन (Kyle Jamieson) ने उन्हें पवेलियन भेजा.

रहाणे स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ फेल

अजिंक्य रहाणे पहले टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने पहली पारी में 35 जबकि दूसरी पारी में सिर्फ 4 रन बना सके. पहली पारी में उन्हें टिम साउदी (Tim Southee) ने जबकि दूसरी पारी में बाएं हाथ के स्पिनर ऐजाज पटेल ने आउट किया. 2017 से अजिंक्य रहाणे घर में 28 में से 20 बार स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आउट हुए हैं. इससे साफ है कि उन्हें स्पिनर्स के सामने परेशानी हो रही है. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बताया कि स्पिनर्स के सामने रहाणे के पैर नहीं निकल रहे हैं. इस कारण उन्हें परेशानी हो रही है.

अश्विन ने पुजारा और रहाणे से अधिक रन बनाए

आर अश्विन (R Ashwin) ने पहले टेस्ट में गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी से भी सबको प्रभावित किया है. उन्होंने पहली पारी में 38 जबकि दूसरी पारी में लंच तक नाबाद 20 रन बनाकर खेल रहे हैं. मैच में वे चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे से अधिक रन बना चुके हैं. पुजारा ने मैच में 48 और रहाणे ने 39 रन बनाए हैं. वहीं अश्विन अब तक 58 रन बना चुके हैं. इसके अलावा टेस्ट डेब्यू कर रहे श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने पहली पारी में शतक लगाकर टीम को 300 रन के पार पहुंचाया था. वे दूसरी पारी में अभी 18 रन बनाकर खेल रहे हैं.

पहली पारी में शुभमन गिल (Shubman Gill) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने अर्धशतक लगाया था. मुंबई में 3 दिसंबर से होने वाले दूसरे टेस्ट में विराट कोहली वापसी कर रहे हैं. ऐसे में कौन-सा बल्लेबाज बाहर होगा, यह देखने वाली बात होगी. कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के लिए यह फैसला आसान नहीं रहने वाला.