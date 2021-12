IND vs NZ: अजिंक्य रहाणे का साउथ अफ्रीका जाना तय! विराट कोहली ने अपने और उपकप्तान के प्रदर्शन पर कही बड़ी बात

India vs New Zealand Test Series: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतकर घर में अपने शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखा है. टीम को अब साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के दौरे पर जाना है. लेकिन कई सीनियर खिलाड़ी खराब प्रदर्शन के कारण टीम से बाहर हो सकते हैं.