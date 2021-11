IND vs NZ Test Series: कानपुर में होने वाले पहले टेस्ट की पिच खराब! भारत और न्यूजीलैंड ने की शिकायत

कानपुर. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर से टेस्ट सीरीज (India vs New Zealand) शुरू हो रही है. 2 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कानपुर (Kanpur) के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होना है. लेकिन मैच से पहले की पिच को लेकर (Pitch Report) सवाल खड़े हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक, भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने प्रैक्टिस पिच काे लेकर (IND vs NZ Test Series) शिकायत की है. उन्हें खिलाड़ियों के घायल होने का डर था. इसके बाद पिच में बदलाव किया गया. कानपुर में 5 साल बाद टेस्ट होने जा रहा है. इसके बाद भी इतनी बड़ी कमी ने उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) पर सवाल उठा दिए हैं.

दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार, कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) और कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) सोमवार शाम पिच देखने पहुंचे थे. दोनों इससे नाखुश दिखे. इसके बाद उन्होंने न्यूट्रल पिच क्यूरेटर एल प्रशांत राव से बात की और पिच में सुधार करने को कहा. इसके बाद न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टेड (Gary Stead) ने भी पिच की उछाल को लेकर शिकायत की. मैदान के क्यूरेटर शिवकुमार और बीसीसीआई (BCCI) के न्यूट्रल क्यूरेटर एल प्रशांत राव बाद में इसमें सुधार करते दिखे. इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने यहां मंगलवार सुबह प्रैक्टिस भी की.

कानपुर और मुंबई में होने हैं मैच

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज से पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज हुई थी. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में भारत ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया था. हालांकि उन्हें टेस्ट सीरीज से आराम दिया गया है. विराट कोहली (Virat Kohli) भी पहले टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं. वे दूसरे टेस्ट में उतरेंगे. दूसरा टेस्ट 3 दिसंबर से मुंबई में खेला जाना है. इसके बाद टीम को साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाना है.

न्यूजीलैंड की टीम का रिकॉर्ड हालांकि भारत में खराब रहा है. दोनों के बीच भारत में अब तक 11 टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी हैं. न्यूजीलैंड की टीम एक में भी जीत हासिल नहीं कर सकी है. टीम इंडिया (Team India) ने 9 सीरीज जीती हैं, जबकि 2 सीरीज बराबर रही है. ऐसे में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम न्यूजीलैंड के लिए राह आसान नहीं रहने वाली. कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टी20 सीरीज से हटने का फैसला किया था.