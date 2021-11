IND vs NZ Test Series: टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज से पहले लगा बड़ा झटका, केएल राहुल चोट के कारण बाहर

कानपुर. केएल राहुल (KL Rahul) चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. सीरीज (India vs New Zealand Test Series) से पहले यह टीम इंडिया (Team India) के लिए बड़ा झटका है. पहला टेस्ट 25 नवंबर से (India vs New Zealand) कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाना है. विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जैसे कई सीनियर खिलाड़ी पहले टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं. ऐसे में एक और सीनियर खिलाड़ी का टीम से बाहर होना कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है. इससे पहले टीम ने टी20 सीरीज 3-0 से जीती थी.

बीसीसीआई (BCCI) सचिव जय शाह (Jay Shah) की ओर से जानकारी दी गई है कि केएल राहुल के बाएं पैर की जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव है. इस कारण वे सीरीज में नहीं खेल सकेंगे. उनकी जगह सूर्यकुमार यादव (SuryaKumar Yadav) को टीम में शामिल किया गया है. मालूम हो कि राहुल को टी20 सीरीज के अंतिम मैच से भी आराम दिया गया था.

गिल और मयंक कर सकते हैं ओपनिंग

केएल राहुल के बाहर होने के बाद शुभमन गिल (Shubman Gill) और मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) को ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है. समझा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) या सूर्यकुमार यादव में से किसी एक को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने का मौका मिलेगा और वह मध्यक्रम में बल्लेबाजी करेगा. इससे पहले की टीम रणनीति के अनुसार शुभमन के मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने की उम्मीद थी. राहुल की अनुपस्थिति में अब यह युवा बल्लेबाज बतौर ओपनर ही उतरेगा.

श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार में से राहुल द्रविड़ किस खिलाड़ी को नंबर-4 पर मौका देते हैं. यह देखना होगा. अय्यर पहले से टेस्ट टीम में हैं. ऐसे में उन्हें विराट कोहली (Virat Kohli) की जगह नंबर-4 पर खेलने का मौका मिल सकता है.