IND vs NZ Test: पूर्व क्रिकेटर ने फिफ्टी बनाने वाले शुभमन के डिफेंस में देखा ऐसा गैप, बोले- बीच से कार निकल जाती

India vs New Zealand Test Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में पहला टेस्ट मैच (IND vs NZ First Test) खेला जा रहा है. भारतीय ओपनर शुभमन गिल (Shubman Gill) ने मैच में अर्धशतकीय पारी खेली. इसके बावजूद वे आलोचना से नहीं बच सके. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने गिल के बोल्ड होने पर कहा कि उनके बैट और पैड के बीच इतना गैप था कि कार भी निकल जाती.