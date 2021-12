IND vs NZ: विराट कोहली की वापसी पर प्लेइंग XI में 'हेरा फेरी', वसीम जाफर ने किया मजेदार ट्वीट

India vs New Zealand, 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच दूसरा और अंतिम मुकाबला कल यानी 3 दिसंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है. यह मैच जीतने वाली टीम सीरीज भी जीत लेगी. विराट कोहली (Virat Kohli) इस टेस्ट मैच में छोटे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं. ऐसे में दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग-11 में बदलाव होना तय है.