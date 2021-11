IND vs NZ T20I: युजवेंद्र चहल की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, रोहित शर्मा को बताया था बड़ा भाई

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड (Ind vs NZ) को 5 विकेट से शिकस्त दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 6 विकेट पर 164 रन बनाए. मार्टिन गप्टिल (Martin Guptill) और मार्क चैपमैन (Mark Chapman) ने अर्धशतक लगाया. जवाब में टीम इंडिया (Team India) ने लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया. भारत की ओर से रोहित ने 48 रनों की पारी खेली जबकि सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने 62 रन बनाए. इस मुकाबले में भारत तीन तेज गेंदबाजों और दो स्पिनरों के साथ उतरा. रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल को मौका मिला जबकि लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) अंतिम एकादश में जगह नहीं बना पाए.

साल 2021 चहल के लिए अच्छा नहीं रहा. आईपीएल के पहले फेज में खराब प्रदर्शन के चलते चहल को टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किया गया. उनके ऊपर राहुल चाहर को तरजीह दी गई. चयनकर्ताओं के इस फैसले पर कई दिग्गजों ने सवाल उठाए थे. इसके बाद चहल को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में चाहर की जगह शामिल किया गया. हालांकि पहले मुकाबले में उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा.

कुछ दिनों पहले ही चहल ने भारत के नए टी20 कप्तान रोहित शर्मा को अपना बड़ा भाई बताया था. चहल ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका और रोहित का रिश्ता भाई की तरह है. रोहित की वाइफ रितिका उन्हें छोटा भाई मानती हैं. इससे पहले चहल यह खुलासा कर चुके हैं कि रोहित शर्मा ने ही उन्हें आईपीएल डेब्यू का मौका दिया था.

चहल ने एक इंटरव्यू में कहा था, ‘मेरा रोहित भैया से खास रिश्ता है क्योंकि हम 2011 से एक-दूसरे को जानते हैं. मैंने आईपीएल डेब्यू ही रोहित भैया की वजह से किया है. मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था और रोहित भैया ने कप्तानी मिलते ही मुझे मौका दिया. वो मेरे कमरे में आए और कहा कि तू मैच खेल रहा है. मैं हैरान रह गया क्योंकि हमारी टीम में पहले से ही हरभजन और प्रज्ञान ओझा जैसे खिलाड़ी थे. हम कभी 3 स्पिनर्स के साथ नहीं उतरे थे.’

चहल आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से पहले मुंबई इंडियंस का हिस्सा था. उन्होंने आईपीएल डेब्यू साल 2013 में किया था. चहल ने भारत के लिए 56 वनडे में 97 विकेट लिये हैं, वहीं 49 टी20 में उनके नाम 63 विकेट हैं.