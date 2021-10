IND vs PAK, T20 WC: 'महामुकाबले' से पहले दिग्गजों ने पाक के खिलाफ चुनी भारत की प्लेइंग XI, किसके साथ जाएंगे विराट कोहली?

IND vs PAK T20 World Cup 2021: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 24 अक्टूबर को खेला जाएगा. (PIC: AP)

नई दिल्ली. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के वार्म अप मैच अब खत्म हो चुके हैं. कुछ क्वॉलिफायर मैच अभी चल रहे हैं, लेकिन 23 अक्टूबर, शनिवार से टूर्नामेंट का सुपर 12 चरण शुरू हो जाएगा. 23 अक्टूबर को जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका (AUS vs SA) के साथ होगा. वहीं, दूसरी तरफ ग्रुप 1 से डिफेंडिंग चैंपियन वेस्टइंडीज का सामना वनडे वर्ल्ड कप 2019 की चैंपियन इंग्लैंड (WI vs ENG) के साथ होगा. ग्रुप 2 के मैच 24 अक्टूबर से भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच बहुप्रतीक्षित संघर्ष के साथ शुरू होंगे. टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को पांच बार हरा चुकी टीम इंडिया ने हाल ही में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने दोनों अभ्यास मैच जीतकर टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है.

टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के शुरुआती मैच (IND vs PAK) से पहले भारत के पूर्व क्रिकेटरों वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman), इरफान पठान (Irfan Pathan) और पार्थिव पटेल (Parthiv Patel) ने 24 अक्टूबर को हाई-वोल्टेज मैच के लिए विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम के लिए अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन की भविष्यवाणी की है. अपनी टीम चुनते समय वीवीएस लक्ष्मण ने कुछ कॉमन नामों को छोड़ दिया, लेकिन कुछ नाम हैरानी वाले शामिल किए. सलामी बल्लेबाजों के साथ शुरुआत करते हुए उन्होंने ईशान किशन को शामिल नहीं किया, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने वॉर्म-अप मैच में अपनी धमाकेदार पारी से सभी को प्रभावित किया. इसके बजाय, पूर्व क्रिकेटर केएल राहुल और रोहित शर्मा की अनुभवी जोड़ी के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में गए.

IND vs PAK मैच से पहले शोएब मलिक से जुड़ी सानिया मिर्जा, सोशल मीडिया से गायब होने की कही बात

लक्ष्मण ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, ”भारत के पास कई विकल्प हैं, लेकिन मैं ओपनिंग के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल के साथ जाऊंगी. नंबर 3 पर विराट कोहली और नंबर 4 पर सूर्यकुमार यादव रहेंगे. ऋषभ पंत नंबर 5 और हार्दिक पंड्या नंबर 6 पर आएंगे. इसके बाद नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार और नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह रहेंगे. नंबर 10 और 11 के लिए क्रिकेटर से कमेंटेटर बने लक्ष्मण ने वरुण चक्रवर्ती और राहुल चाहर का नाम लिया है. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को अपनी प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया. ऑफ स्पिनर का इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन था, क्योंकि वह दो विकेट लेने में सफल रहे और उनकी इकोनॉमी भी अच्छी थी.

वीवीएस लक्ष्मण की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चाहर.

वहीं, इरफान पठान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी प्लेइंग इलेवन चुनी है. पठान की प्लेइंग इलेवन में भी ईशान किशन का नाम शामिल नहीं है, जबकि ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को शामिल किया गया है, जिन्होंने पिछले दो वार्म अप मैचों में गेंदबाजी नहीं की है. पठान ने ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और राहुल चाहर को भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी है. उन्होंने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया है.T20 World Cup: दुबई के मैदान पर पाकिस्तान नहीं भारत का रहेगा बोलबाला, जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज?

ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ ओपनिंग करते हुए 70 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेटकीपिंग की. केएल राहुल ने आईपीएल के बाद भी अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और दो मैचों में पावरप्ले में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं. मोहम्मद शमी पहले गेम में तीन विकेट लेकर विराट कोहली और कंपनी के लिए सबसे प्रभावशाली गेंदबाज थे, जबकि अश्विन ने दोनों खेलों में अच्छी गेंदबाजी की. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ एक ओवर में दो विकेट लिए.

इरफान पठान की प्लेइंग XI: केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने इस बड़े मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन के बारे में अपनी भविष्यवाणी की है. 36 वर्षीय इस पूर्व खिलाड़ी को यह भी लगता है कि प्रबंधन को भुवनेश्वर कुमार या शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को चुनना होगा. पार्थिव ने कहा, ”मुझे यकीन है कि विराट कोहली अपनी प्लेइंग इलेवन जानते हैं, लेकिन शायद नाम नहीं. मुझे यकीन है कि वह जानते हैं कि वह किस संयोजन के साथ जाना चाहते हैं. मेरे लिए सवाल यह होगा कि क्या आपको भुवनेश्वर कुमार या शार्दुल ठाकुर में से किस को खिलाना चाहिए.”

उन्होंने आगे कहा, ”शायद रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे. विराट कोहली को नंबर 3 पर आएंगे. सूर्यकुमार नंबर 4 पर, ऋषभ नंबर 5 पर. हार्दिक (भले ही वह गेंदबाजी नहीं कर रहे हों) को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चुना जाता है, जो फिनिशर की भूमिका निभा सके. रविंद्र जडेजा, राहुल चाहर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और आखिरी पसंद शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार के बीच होगी.”

पार्थिव पटेल की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पटेल, रविंद्र जडेजा, राहुल चाहर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर/भुवनेश्वर कुमार.

बता दें कि कट्टर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के मैदान पर खेलने का एकमात्र मौका आईसीसी का आयोजन है, क्योंकि नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद से दोनों देशों ने द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेला है. इसी के साथ एक तथ्य यह भी है कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप दोनों में भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ कभी नहीं जीत पाया है.