India vs South Africa: विराट कोहली की जगह हनुमा विहारी को मिली, जानें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

India Playing XI For 2nd Test vs South Africa : भारत vs साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों का सीरीज का दूसरा मुकाबला जोहानिसबर्ग के वांडरर्स मैदान पर खेला जा रहा है. भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है. वांडरर्स टेस्ट में विराट कोहली (Virat Kohli) की जगह केएल राहुल (KL Rahul) कप्तानी कर रहे हैं.