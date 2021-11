IND vs AFG Live Score: टी20 वर्ल्ड कप में अब भारत-अफगानिस्तान की भिड़ंत, 7 बजे टॉस

IND vs AFG Live : अबु धाबी में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup-2021) के सुपर-12 चरण का मुकाबला.

India vs Afghanistan, T20 World Cup-2021 at Abu Dhabi Live Updates : अबु धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup-2021) के सुपर-12 चरण का मुकाबला खेला जाना है. अफगानिस्तान जहां अपना चौथा मैच खेलने उतरेगा तो वहीं भारतीय टीम टूर्नामेंट का अपना तीसरा मैच खेलेगी. विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली भारतीय टीम अभी तक अपने दोनों मुकाबले हारी है. उसे चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ने 10 विकेट से हराया जबकि न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से मात दी. दूसरी तरफ, अफगानिस्तान टीम ने 3 में से 2 मैचों में जीत दर्ज की है. इस ग्रुप-2 में पाकिस्तान टीम टॉप पर है जिसने अपने चारों मैच जीते हैं. उसके 8 अंक हैं.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच किस समय शुरू होगा.?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत और अफगानिस्‍तान के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे खेला जाएगा. टॉस शाम 7 बजे होगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप में India vs Afghanistan मैच कहां खेला जाएगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप में भारत और अफगानिस्‍तान के बीच मुकाबला अबु धाबी के शेख जायेद क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में India vs Afghanistan मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत और अफगानिस्‍तान के बीच मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में India vs Afghanistan मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत बनाम अफगानिस्‍तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/t20-world-cup/ को फॉलो करिए.

India Probable Playing XI: ईशान किशन, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती

Afghanistan Probable Playing XI: हजरतुल्लाह जजई, मोहम्मद शहजाद (विकेटकीपर), रहमानुल्लाह गुरबाज, उस्मान गनी, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी (कप्तान), गुलबदीन नायब, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, हामिद हसन और नवीन उल हक