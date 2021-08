IND vs ENG: जो रूट की फेवरेट है टीम इंडिया; शतकों का लगाया अंबार, बना डाला विश्व रिकॉर्ड

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) के खिलाफ जनवरी में आया जो रूट नामक तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. इंग्लैंड का यह बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर ऐसे टूटता है, जैसे कई दिनों से भूखे शेर को शिकार मिल गया है. रनों की इस भूख को बरकरार रखते हुए जो रूट (Joe Root) ने लीड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच (India vs England 3rd Test) में भी शतक लगा दिया. रूट का यह भारत के खिलाफ (India vs England) आठवां टेस्ट शतक है. उन्होंने भारत के खिलाफ सबसे अधिक टेस्ट शतक (Most Century against India) लगाने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है.

जो रूट भारत के खिलाफ इस साल सातवां टेस्ट मैच खेल रहे हैं. उन्होंने इन सात टेस्ट मैच में 4 शतक लगा दिए हैं. 30 साल के इस खिलाड़ी ने इस साल चेन्नई में भारत के खिलाफ 228 रन की पारी खेली थी. हालांकि, इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर सीरीज हार गई थी. रूट शायद इसका बदला अब भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे पर निकाल रहे हैं. भारत के खिलाफ पिछले 20 दिन में उन्होंने 64, 109, 180* 33, 121 रन की पारियां खेली हैं. इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि उन्हें भारतीय गेंदबाज कितने ‘प्रिय’ हैं.

Most Century against India

रिकॉर्ड बुक की बात करें तो दुनिया में सिर्फ 5 बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ 8 टेस्ट शतक लगाए हैं. रूट ऐसा करने वाले दुनिया के महज पांचवें क्रिकेटर हैं. उनसे पहले गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग और स्टीवन स्मिथ भारत के खिलाफ 8-8 टेस्ट शतक लगा चुके हैं. स्मिथ ने यह कारनामा सबसे कम पारियों में किया है. पोंटिंग को ऐसा करने में सबसे ज्यादा पारियां लगी हैं. जो रूट और विवियन रिचर्ड्स ने भारत के खिलाफ 8 शतक लगाने के लिए एक बराबर पारियां खेली हैं.

पोंटिंग ने बनाए सबसे अधिक रनजो रूट भारत के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने के मामले में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ 23 टेस्ट मैचों में 62.05 की औसत से 2294 रन बनाए हैं. रिकी पोंटिंग 2555 रन बनाकर इस मामले में पहले नंबर पर हैं. एलिस्टेयर कुक (2431) दूसरे और क्लाइव लॉयड (2344) तीसरे नंबर पर हैं.