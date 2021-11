India vs New Zealand 1st T20 at Jaipur: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 9 साल पहले जयपुर में ही अपनी घरेलू टीम मुंबई की पहली बार कप्‍तानी की थी और आज वो इसी शहर में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टी20 टीम के पूर्वकालिक कप्‍तान के रूप में मैदान पर उतरेंगे.