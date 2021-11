IND vs NZ Dream 11 Team Prediction: इन 11 खिलाड़ियों पर आप लगा सकते हैं दांव

नई दिल्ली. भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच बुधवार को 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भारतीय टीम की कमान संभालेंगे जबकि राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) हेड कोच होंगे. विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी इस टी20 सीरीज (IND vs NZ T20I) का हिस्सा नहीं है. ऐसे में रोहित-द्रविड़ की जोड़ी युवा खिलाड़ियों (IND vs NZ Dream 11) को मौका देने के लिए तैयार हैं.

आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वेंकटेश अय्यर को ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की जगह टीम में शामिल किया गया है. अय्यर बतौर ऑलराउंडर डेब्यू करने के लिए तैयार है. न्यूजीलैंड की कप्तानी टिम साउदी के हाथों में हैं. केन विलियमसन और तेज गेंदबाज काइल जेमिसन भारत के खिलाफ होने वाले दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी के लिए टी20 सीरीज से हट गए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2021 में 13 विकेट चटकाने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट भी नहीं खेल रहे हैं.

रोहित शर्मा ने इससे पहले कई बार टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम की कप्‍तानी की है, मगर पूर्णकालिक कप्‍तान के रूप में वो पहली बार मैदान पर उतरेंगे. इससे पहले रोहित शर्मा ने 19 टी20 मैचों में भारत की कप्‍तानी की, जिसमें 15 मैच में जीत दर्ज की और 4 में हार का सामना करना पड़ा.

India vs New Zealand Dream 11:कप्तान: रोहित शर्माविकेटकीपर: ऋषभ पंतबल्‍लेबाज: डेरिल मिचेल, केएल राहुल, ग्लेन फिलिप्स, श्रेयस अय्यरऑलराउंडर: वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेलगेंदबाज: ईश सोढ़ी, टिम साउदी, आवेश खान

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, अक्षर पटेल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज.

न्यूजीलैंड की टीम: टिम साउदी (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, टॉड एस्टल, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, टिम सिफर्ट (विकेटकीपर), ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिल्ने.