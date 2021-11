IND vs NZ Highlights: 19-20वें ओवर में गिरे 2 विकेट, भारत की जीत नहीं थी आसान; 10 पॉइंट में समझें पूरा खेल

India vs New Zealand 2021: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद खेले गए अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड (New Zealand) को हरा दिया है. भारतीय टीम (Team India) की यह जीत कई मायनों में अलग है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने बतौर कप्तान नई पारी की शुरुआत की. वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) ने पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला. यह राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) का बतौर भारतीय कोच पहला मैच भी था. इस मैच में 5 ऐसे भारतीय खिलाड़ी खेले, जो टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी नहीं थे. आइए जानते हैं भारत-न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच की 10 खास बातें.