IND vs NZ: ईशांत शर्मा को नहीं दिया टेस्ट टीम में मौका, जानिए- आकाश चोपड़ा की प्लेइंग-XI

India vs New Zealand 1s Test at Kanpur : पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले सीरीज के पहले टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग-XI चुनी है. उन्होंने टीम में पेसर ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) को जगह नहीं दी और टीम इंडिया को 6 बल्लेबाजों के साथ उतरने की सलाह दी.