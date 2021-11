India vs New Zealand Live Updates: लंच ब्रेक तक भारत ने 1 विकेट पर बनाए 82 रन, शुभमन गिल का अर्धशतक

India vs New Zealand 1st Test Match at Kanpur Live Cricket Score and Updates: शुभमन गिल (Shubman Gill) की अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने पहले टेस्‍ट मैच (IND vs NZ Test Series) के पहले दिन लंच ब्रेक तक 1 विकेट के नुकसान पर 82 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल 52 रन और चेतेश्‍वर पुजारा 15 रन पर बल्‍लेबाजी कर रहे हैं. भारत को पहले सेशन में एकमात्र झटका मयंक अग्रवाल (Mayank Aagarwal) के रूप में लगा. टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और 21 रन पर ही काइल जैमीसन ने मयंक को आउट कर दिया. इसके बाद गिल ने पुजारा के साथ मिलकर पारी को संभाला.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा भारत

भारत ने कानपुर के ग्रीनपार्क में पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में दमदार न्यूजीलैंड के खिलाफ (Test Series ind vs NZ , Live Score) घरेलू मैदानों पर अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करेगी. भारतीय टीम की अगुवाई अंजिक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं, जो पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में चल रहे हैं. उन्हें चोटिल केएल राहुल और विश्राम पर भेजे गए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की सेवाएं भी नहीं मिलेगी, लेकिन रहाणे के नेतृत्व में टीम ने लगभग ऐसी परिस्थितियों में ही ऑस्ट्रेलिया में जीत दर्ज की थी.

न्यूजीलैंड से WTC फाइनल का बदला लेना चाहेगी टीम इंडिया

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में किए गए उस प्रदर्शन से प्रेरणा लेकर न्यूजीलैंड को कड़ा सबक सिखाने की कोशिश करेगी, जिसने इस साल के शुरू में उसकी विश्व टेस्ट चैंपियन (WTC) बनने की उम्मीदों पर पानी फेरा था. न्यूजीलैंड ने साउथैंप्टन के द रोज बाउल में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत को आठ विकेट से हराया था. इसके साथ ही न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई थी.

बिना दिग्गजों के उतरी है टीम इंडिया

हाल में ऐसा कम देखने को मिला है जबकि भारतीय टेस्ट टीम रोहित और राहुल की सलामी जोड़ी, कप्तान कोहली या मैच विजेता विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के बिना खेली हो. बल्लेबाजों में केवल रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल ने ही 10 से अधिक टेस्ट मैच खेले हैं.

अजिंक्य रहाणे पर टिकी हैं नजरें

इस मैच में अजिंक्य रहाणे पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी. उन्होंने पिछले 11 टेस्ट मैचों में 19 की औसत से रन बनाये हैं. घरेलू धरती पर दो मैचों में असफल होने पर उनके लिए अगले महीने दक्षिण अफ्रीका जाने वाली टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI इस प्रकार हैं :भारत की प्लेइंग XI: शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, इशांत शर्मा, उमेश यादव.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टॉम लाथम, विल यंग, केन विलियमसन (कप्तान), रोस टेलर, हेनरी निकोलस, टॉम ब्लेंडल (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, टिम साउदी, अयाज पटेल, काइल जैमिसन, विलियम सोमरविले.

IND vs NZ, Dream 11 Team Prediction

