IND vs NZ 1st Test: टॉम लाथम और विल यंग के आगे भारत के गेंदबाज पस्त, दूसरा दिन न्यूजीलैंड के नाम

India vs New Zealand 1st Test at Kanpur : कानपुर के ग्रीन पार्क में सीरीज के पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने मजबूत शुरुआत की है, भारत को 345 रन पर आउट करने के बाद विल यंग (Will Young) और टॉम लाथम (Tom Latham) ने मेहमान टीम का दूसरे दिन तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया.