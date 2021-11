IND vs NZ 1st T20 Match Live Streaming: IND vs NZ के बीच पहला टी20 मैच, जानें कब और कहां देखें मैच

India vs New Zealand 1st T20, Live Streaming: भारत और न्‍यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच बुधवार को 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच जयपुर में खेला जाएगा. टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 की असफलता के बाद अब भारतीय टीम की कोशिश नए कप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और नए कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के साथ एक नई शुरुआत करने की होगी.