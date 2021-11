IND vs NZ: सौरव गांगुली करेंगे तीसरे टी20 मैच की शुरुआत का ऐलान, 2 साल बाद ईडन गार्डन में होगा इंटरनेशनल मैच

India vs New Zealand 2021: भारत और न्‍यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई वाली टीम इंडिया पहले ही सीरीज पर कब्‍जा जमा चुकी है और अब उसकी नजर रविवार को तीसरा टी20 मैच जीतकर क्‍लीन स्‍वीप करने की होगी. यही नहीं कोलकाता के ईडन गार्डन में 2 साल बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा.