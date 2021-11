IND vs NZ: महेंद्र सिंह धोनी के 'घर' में दमदार है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड का जीतना तो मुश्किल!

India vs New Zealand 2nd T20I at Ranchi: रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत का टी20 का रिकॉर्ड बेहतरीन है. आज तक उसे टी20 में इस मैदान पर हार नहीं मिली है. पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के 'घर' रांची में ही अब भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेला जाना है.