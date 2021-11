IND vs NZ: रांची में भारत और न्यूजीलैंड आमने-सामने, थोड़ी देर में होगा टॉस

India vs New Zealand 2nd T20I at Ranchi Latest Cricket Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच (Paytm T20l Ind vs NZ live score) रांची में खेला जाना है. रांची के जेएससीए स्टेडियम (IND vs NZ-Ranchi) में यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा. टीम इंडिया ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी.