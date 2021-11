IND vs NZ Highlights: भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा, T20 सीरीज पर भी कब्जा, रोहित-राहुल का तूफानी पचासा

नई दिल्ली. गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद केएल राहुल (KL Rahul) और कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अर्धशतकीय पारियों से भारत ने दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया. इस जीत के साथ ही तीन मैच की टी-20 सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की अजेय बढ़त भी बना ली है. भारत ने जयपुर में पहले टी20 में न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) को पांच विकेट से हराया था. भारतीय गेंदबाजों ने कसी गेंदबाजी की जिससे न्यूजीलैंड की टीम छह विकेट पर 153 रन ही बना सकी. इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम (Ind vs NZ) ने 17.2 ओवर में तीन विकेट पर 155 रन बनाकर जीत दर्ज की. ऋषभ पंत (छह गेंद में नाबाद 12) ने 18वें ओवर में लगातार दो छक्के जमाकर टीम को जीत दिलायी. वेंकटेश अय्यर भी 12 रन (11 गेंद दो चौके) बनाकर नाबाद रहे. भारत के तीनों विकेट न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी (चार ओवर में 16 रन देकर) ने झटके.

राहुल और रोहित ने पहले विकेट के लिये 80 गेंद में 117 रन की भागीदारी से टीम को बेहतरीन शुरुआत करायी. दस ओवर में टीम का स्कोर 79 रन था. इसके बाद राहुल ने 40 गेंद में चार चौके और दो छक्के से अपना अर्धशतक पूरा किया. भारत को पहला झटका 14वें ओवर में लगा जब राहुल न्यूजीलैंड के कप्तान साउदी की धीमी ऑफकटर गेंद को ऊंचा खेलकर डीप स्क्वायर लेग में कैच आउट हुए. राहुल ने 49 गेंद में 65 रन (6 चौके और 2 छक्के) बनाए. रोहित ने एडम मिल्ने पर छक्का लगाकर 35 गेंद में पांच छक्के और एक चौके से अपना अर्धशतक पूरा किया. साउदी ने फिर धीमी गेंद पर रोहित की 55 रन की पारी समाप्त की जिनका कैच मार्टिन गुप्टिल ने लपका.

पिछले मैच में अर्धशतक जड़ने वाले सूर्यकुमार यादव (01) दो गेंद खेलकर बोल्ड होकर साउदी का तीसरा शिकार बने. इससे पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद न्यूजीलैंड ने पावरप्ले में अच्छी शुरुआत करते हुए एक विकेट गंवाकर 64 रन बनाये जिससे लग रहा था कि टीम 180 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर लेगी लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन पर अंकुश लगाया. रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी ने मध्य के ओवरों में कमाल कर दिया. भारत के लिये पदार्पण करने वाले हर्षल पटेल ने 25 रन देकर दो विकेट झटके. अनुभवी अश्विन ने 19 रन और अक्षर पटेल ने 26 रन देकर एक एक विकेट चटकाये. भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर को एक-एक विकेट मिला.

न्यूजीलैंड ने सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल (15 गेंद में 31 रन) और डेरिल मिचेल (31 रन) की बदौलत अच्छी शुरुआत की. इन दोनों ने पहले विकेट के लिये 26 गेंद में 48 रन जोड़े. गुप्टिल इस दौरान 10 रन पूरे करते ही विराट कोहली (95 मैचों में 3227 रन) को पीछे छोड़कर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गये. उनके अब 111 मैचों में 3248 रन हो गये हैं. इस सूची में रोहित शर्मा (3086 रन) तीसरे नंबर पर हैं.

भारत को पहली सफलता दीपक चाहर ने गप्टिल को आउट कर दिलायी जिन्होंने इस गेंदबाज की पहली गेंद को छक्के के लिये भेजा था. पर गुप्टिल दूसरी गेंद पर ऊंचा खेलने के प्रयास किया और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने उनका कैच लपक लिया. फिर बल्लेबाजी के लिये मार्क चैपमैन उतरे, जिन्होंने पहले मैच में अर्धशतकीय पारी खेली थी. वह यहां भी बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने और मिचेल ने 27 गेंद में 31 रन जोड़ लिये थे. पर नौंवे ओवर में अक्षर पटेल पर चौका लगाने के बाद बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चैपमैन केएल राहुल को कैच देकर आउट हो गये. उन्होंने 17 गेंद में तीन चौके से 21 रन बनाये.

इंडियन प्रीमियर लीग के इस चरण में ‘पर्पल कैप’ हासिल करने वाले पहले अनकैप्ड गेंदबाज हर्षल पटेल ने 12वें ओवर में मिचेल (28 गेंद में तीन चौके) के रूप में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट झटका. मिचेल ने गुडलेंथ गेंद को लांग आन में खेलने का प्रयास किया और न्यूजीलैंड ने बड़ा विकेट गंवा दिया. चोटिल मोहम्मद सिराज की जगह अंतिम एकादश में शामिल किये गये हर्षल ने ग्लेन फिलिप्स (34 रन, 21 गेंद, एक चौका, तीन छक्के) के रूप में अपना दूसरा विकेट झटका जो गेंद को उठाकर खेल गये और फील्डर ने आसान कैच लिया. भुवनेश्वर ने फिर जिमी नीशम को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया.