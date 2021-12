IND vs NZ 2nd Test Live Score Updates : मुंबई में भारत-न्यूजीलैंड सीरीज का अंतिम टेस्ट, आज दूसरे दिन का खेल

India vs New Zealand 2nd Test at Mumbai Live Cricket Score and Updates : भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच (IND vs NZ 2nd Test) मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. आज यानी शनिवार को मुकाबले में दूसरे दिन का खेल होना है. भारत ने पहले दिन स्टंप्स तक 4 विकेट पर 221 रन बनाए. हालांकि शुरुआती दिन केवल 70 ही ओवर फेंके गए क्योंकि मुकाबला देरी से शुरू हुआ. स्टंप्स के समय ओपनर मयंक अग्रवाल 120 और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा 25 रन बनाकर खेल रहे थे.

धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) की इस मैच से टीम में वापसी हुई लेकिन वह कुछ खास नहीं कर पाए और खाता खोले बिना लौट गए. चेतेश्वर पुजारा भी कुछ खास नहीं कर सके. टीम इंडिया के चारों विकेट कीवी टीम के स्पिनर एजाज पटेल ने झटके. मयंक अग्रवाल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर 80 रन की ओपनिंग साझेदारी की. गिल ने 44 रन का योगदान दिया.

विराट कोहली के विकेट पर हुआ विवाद

कप्तान कोहली ने पटेल की गेंद पर आगे बढ़कर रक्षात्मक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और अंपायर अनिल चौधरी ने उन्हें आउट दे दिया. भारतीय कप्तान ने तुरंत रिव्यू लेने का फैसला लिया. रीप्ले में यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि गेंद पहले बल्ले पर लगी है या पैड पर. और नियमों के अनुसार टीवी अंपायर वीरेंद्र वर्मा को मैदानी साथी के फैसले को मानना पड़ा जिससे कोहली काफी नाराज दिख रहे थे. उन्होंने इस पर अंपायर नितिन मेनन से बात भी की और उनकी निराशा साफ देखी जा सकती थी. टीवी कैमरा में वह ड्रेसिंग रूम की बालकनी में खड़े हुए दिख रहे थे, जिसमें वह फैसले से काफी निराश दिख रहे थे.