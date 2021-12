IND vs NZ 2nd Test: भारत जीत के करीब, मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन तक गंवा दिए 5 विकेट

India vs New Zealand 2nd Test at Mumbai Wankhede Stadium : न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन तक 5 विकेट खोकर 140 रन बनाए. अब मेहमान टीम को जीत के लिए 400 रन की जरूरत है जबकि भारत को 5 विकेट चाहिए. एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने मैच में जहां 14 विकेट लिए तो वहीं अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने दूसरी पारी में 5 मे से 3 विकेट झटक लिए हैं.