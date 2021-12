IND vs NZ 2nd Test Highlights: एजाज पटेल का परफेक्ट-10, मयंक के 188 रन और भारत जीत की ओर

मुंबई. भारत और न्यूजीलैंड के बीच उम्मीद के मुताबिक बेहद रोमांचक टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. कानपुर में पहला टेस्ट मैच रोमांच की चरम तक पहुंचकर ड्रॉ हो गया. अब दूसरा टेस्ट मैच रिजल्ट आने से पहले ही ऐतिहासिक हो गया है. न्यूजीलैंड के एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने एक पारी में 10 विकेट लेकर अद्भुत रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. इसके बावजूद न्यूजीलैंड (New Zealand) पर बड़ी हार का खतरा मंडरा रहा है. भारत (Team India) ने न्यूजीलैंड को 62 रन पर समेटा और पहली पारी में विशाल बढ़त हासिल की. मेजबान टीम ने इसके बाद अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 69 रन बना लिए हैं. भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट (India vs New Zealand) मैच के पहले 2 दिन के खेल को 10 पॉइंट में समझते हैं.

1. भारत ने मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 325 रन बनाए. भारतीय टीम (Team India) को ऑलआउट करने के लिए न्यूजीलैंड को 109.5 ओवर की गेंदबाजी करनी पड़ी. मैच पर बारिश का साया भी पड़ा. पहले दिन का खेल ढाई घंटे बाद शुरू हो सका.

2. भारत की ओर से मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने 150 रन की बेमिसाल पारी खेली. यह उनका 16वें टेस्ट मैच में चौथा शतक है. मयंक ने 311 रन की पारी में 17 चौके और 4 छक्के जमाए.

3. अक्षर पटेल ने भी अर्धशतक बनाया. उन्होंने 52 रन की पारी खेली और मयंक के साथ 67 रन की साझेदारी की. यह टेस्ट करियर में अक्षर की पहली फिफ्टी है.

4. न्यूजीलैंड के एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने भारत की पहली पारी में सभी 10 बल्लेबाजों को आउट किया. वे टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे और न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज हैं. उनसे पहले सिर्फ इंग्लैंड के जिम लेकर (Jim Laker) और भारत के अनिल कुंबले (Anil Kumble) ही यह कमाल कर पाए हैं.

5. न्यूजीलैंड की टीम 62 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. यह न्यूजीलैंड (New Zealand) का भारत के खिलाफ न्यूनतम स्कोर और ओवरऑल छठा सबसे कम स्कोर है.

6. न्यूजीलैंड की ओर से 9 बल्लेबाज दहाई की रनसंख्या नहीं छू सके. काइल जैमिसन 17 रन के साथ टीम के टॉप स्कोरर रहे. कप्तान टॉम लाथम ने 10 रन बनाए.

7. भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 4 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए. अक्षर पटेल को दो और जयंत यादव को एक विकेट मिला. अश्विन के अब टेस्ट करियर में 423 विकेट हो गए हैं. वे दक्षिण अफ्रीका दौरे पर कपिल देव (434) से आगे निकल सकते हैं.

8. भारत ने पहली पारी में 263 रन की बढ़त ली. भारत इस बढ़त के आधार पर न्यूजीलैंड को फॉलाऑन दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. पूर्व क्रिकेटर लालचंद्र राजपूत ने इस बारे में कहा कि भारतीय टीम अपने बल्लेबाजों को मैच प्रैक्टिस देना चाहती थी, इसलिए फॉलोऑन नहीं देने का निर्णय लिया गया, जो सही है. अगर दूसरी पारी में विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा रन बनाते हैं, तो उन्हें इसका फायदा दक्षिण अफ्रीका दौरे पर मिलेगा.

9. भारत ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 69 रन बना लिए हैं. मयंक अग्रवाल 38 और चेतेश्वर पुजारा 28 रन बनाकर नाबाद हैं. इस तरह न्यूजीलैंड पर भारत की कुल बढ़त 332 रन की हो गई है.

10. शुभमन गिल चोट के कारण ओपनिंग करने नहीं उतरे. उन्हें कैच करते वक्त चोट लग गई थी. भारतीय पारी की शुरुआत मयंक अग्रवाल के साथ चेतेश्वर पुजारा ने की. पुजारा छह साल बाद ओपनिंग करने उतरे हैं.