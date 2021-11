IND vs NZ: ईडन गार्डन्स का रिकॉर्ड देख रोहित शर्मा को होगी खुशी? इसी मैदान पर खेला गया था टी20 वर्ल्ड कप फाइनल

India vs New Zealand, Records at Eden Gardens Kolkata: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली टीम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ (IND vs NZ) सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेलेगी. भारत पहले ही इस सीरीज को अपने नाम कर चुका है. जानिए- इस मैदान पर कैसा है भारतीय क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड.