T20 World Cup 2021 Live Streaming: IND vs NZ और AFG vs NAM के बीच मुकाबला, जानें कब और कहां देखें मैच

नई दिल्‍ली. भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच दुबई में रविवार को टी20 वर्ल्‍ड कप (T20 World Cup 2021) का 28वां मैच खेला जाएगा. इससे पहले अफगानिस्‍तान और नामीबिया (Afghanistan vs Namibia) के बीच 27वां मैच खेला जाएगा. भारत और न्‍यूजीलैंड (Ind vs NZ) की बात करें तो भारत और न्‍यूजीलैंड दोनों ही टीमें अभी तक एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई और दोनों की नजर पहली जीत दर्ज करने पर है. भारत और न्‍यूजीलैंड दोनों को पाकिस्‍तान ने मात दी थी. ऐसे में भारत के लिए आज का मुकाबला नॉकआउट के जैसे होगा. हालांकि न्‍यूजीलैंड की चुनौती को पार कर पाना विराट कोहली की टीम के लिए आसान नहीं होगी.

टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट खासकर भारतीय बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ा करने में माहिर हैं. भारत के लिए यह एक मौका ही है, क्‍योंकि कीवी कप्तान केन विलियमसन पूरी तरह से फिट नहीं है. मार्टिन गुप्टिल के पैर में भी चोट है. पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पंड्या और भुवनेश्‍वर कुमार के चयन पर सवाल भी उठे थे. पंड्या के गेंदबाजी न करने के कारण टीम इंडिया को ऑलराउंडर की कमी खल रही है. वहीं भुवी भी काफी समय से फॉर्म में नहीं चल रहे हैं.

