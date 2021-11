IND vs NZ: न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कैसे छकाया, विल यंग ने किया खुलासा

India vs New Zealand 1st Test: न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज विल यंग (Will Young) और टॉम लाथम (Tom Latham) ने कानपुर टेस्ट में कीवी टीम को दमदार शुरुआत दिलाई. यंग ने 89 जबकि लाथम ने 95 रनों की पारी खेली. दोनों खिलाड़ी शतक से चूक गए. अक्षर पटेल (Axar Patel) और आर अश्विन (R Ashwin) की फिरकी के सामने न्यूजीलैंड के बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके.