IND vs NZ: श्रेयस अय्यर डेब्यू टेस्ट में शतक और फिफ्टी जड़ने वाले पहले भारतीय, गावस्कर से आगे निकले

India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में चल रहे पहले टेस्ट (IND vs NZ Kanpur Test) में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) का शानदार प्रदर्शन जारी है. पहली पारी में शतक ठोकने वाले अय्यर ने दूसरी पारी में भी अर्धशतक लगाया. वो डेब्यू टेस्ट में ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने. हालांकि, अय्यर 125 गेंद में 65 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन इससे पहले, उन्होंने आर अश्विन (R Ashwin) और ऋद्धिमान साहा के साथ अहम साझेदारी कर भारत की बढ़त को 200 के पार पहुंचाया.