India vs New Zealand: टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड में दूसरा सबसे शर्मनाक स्कोर, न्यूजीलैंड को दिया 111 रनों का लक्ष्य

India vs New Zealand: भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 111 रन का लक्ष्य, ट्रेंट बोल्ट ने झटके 3 विकेट. (AFP)

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) का 28वां मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड (IND vs NZ Score) के सामने जीत के लिए 111 रनों का लक्ष्य रखा है. भारतीय टीम (Team India) निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 110 रन ही बना सकी. टीम इंडिया की तरफ से रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा नाबाद 26 और हार्दिक पंड्या ने 23 रनों का पारी खेली. न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने 20 रन देकर तीन, ईश सोढ़ी ने 17 रन देकर दो जबकि टिम साउदी और एडम मिल्ने ने एक-एक विकेट लिया.

इससे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने ‘करो या मरो’ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. कप्तान के फैसले को न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बिलकुल सही साबित कर दिया. भारत ने इस मुकाबले में चोटिल सूर्यकुमार यादव की जगह ईशान किशन को मौका दिया था और टीम प्रबंधन ने उन्हें रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग करने के लिए भेजा. किशन को पारी के तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने 4 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा उतरे. रोहित पहली ही गेंद पर आउट हो जाते लेकिन फाइन लेग पर एडम मिल्ने ने उनका कैच छोड़ दिया.

इसके बाद रोहित ने मिल्ने को एक चौका और एक छक्का जड़कर बड़ी पारी खेलने के संकेत दिए. इस बीच छठे ओवर में टिम साउदी ने केएल राहुल (18) को आउट कर दिया. राहुल ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग दिशा में शॉट खेला लेकिन डेरिल मिशेल ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की. राहुल ने 16 गेंद खेलीं और 3 चौके लगाए. राहुल के बाद रोहित भी क्रीज पर ज्यादा देर नहीं रुके और ईश सोढ़ी की गेंद पर आउट हो गए. रोहित ने पुल शॉट लगाया और गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला लेकिन गप्टिल ने शानदार कैच लपक लिया.

विराट कोहली नहीं लगा सके एक भी चौका41 रन पर तीन विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया की उम्मीदें कप्तान कोहली से थी. कोहली पहले 16 गेंदों में सिर्फ 9 रन ही बना सके. एक भी चौका नहीं लगाने का दबाव उन पर साफ दिख रहा था. छक्का मारने के चक्कर में कोहली ने ईश सोढ़ी की गेंद पर लॉन्ग आन पर ट्रेंट बोल्ट को कैच दे दिया. ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या ने 22 रन जोड़कर टीम को 50 पार पहुंचाया. इस साझेदारी का अंत एडम मिल्ने ने पंत को बोल्ड कर किया. पंत ने 19 गेंद में 12 रन बनाए.

पंड्या और रवींद्र जडेजा ने छठे विकेट के लिए 24 रन जोड़क टीम इंडिया को जरा राहत दी. हालांकि जब टीम इंडिया को बड़े शॉट्स की जरूरत थी तो पंड्या 23 रन बनाकर बोल्ट की गेंद पर आउट हो गए. आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने शार्दुल ठाकुर बिना खाता ही खोले ही बोल्ट की गेंद पर आउट हुए. आखिरी क्षणों में जडेजा ने 19 गेंदों में दो चौके और एक छक्के की मदद से 26 रनों की पारी खेलकर टीम को 100 पार पहुंचाया.