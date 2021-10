IND vs NZ: IPL में सुपर हिट, T20 World Cup में फ्लॉप, ऐसे बिखरी भारत की उम्मीदें

दुबई. विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में टीम इंडिया के अधिकतर खिलाड़ी आईपीएल 2021 (IPL 2021) में अच्छा प्रदर्शन करके टी20 वर्ल्ड कप में उतरे. केएल राहुल (KL Rahul), ईशान किशन (Ishan Kishan), रोहित शर्मा (Rohit Sharma), ऋषभ पंत (Rishabh Pant) बड़े-बड़े रन बनाकर टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में खेलने आए, लेकिन सभी खिलाड़ी पहले 2 मैच में बुरी तरह फ्लॉप रहे. अब टीम इंडिया (Team India) का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया. पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan) टीम ने 151 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को टीम (India vs New Zealand) सिर्फ 7 विकेट पर 110 रन ही बना सकी.

मैच में केएल राहुल और ईशान किशन ओपनिंग करने उतरे. केएल राहुल ने आईपीएल 2021 में 626 रन बनाए थे. औसत 63 का था, जबकि स्ट्राइक रेट 139 का रहा था. उन्होंने 6 अर्धशतक लगाया था. नाबाद 98 रन की सबसे बड़ी पारी खेली थी. वर्ल्ड कप के 2 मैच में उन्होंने 3 और 18 रन बनाए. ईशान किशन को 10 मैच में खेलने का मौका मिला. उन्होंने 27 की औसत से 241 रन बनाए. उन्होंने अंतिम दोनों मैच में अर्धशतकीय पारी खेलकर वापसी के संकेत दिए थे. लेकिन वे वर्ल्ड कप के मैच में सिर्फ 4 रन बना सके.

कोहली ने 400 से अधिक रन बनाए थे

विराट काेहली ने आईपीएल में 29 की औसत से 405 रन बनाए थे. 3 अर्धशतक लगाया था. वर्ल्ड कप के पहले मैच में उन्हाेंने पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक लगाया था. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वे सिर्फ 9 रन बना सके. अब बात रोहित शर्मा की उन्होंने आईपीएल में 29 की औसत से 381 रन बनाए थे. एक अर्धशतक लगाया था. टी20 वर्ल्ड कप के 2 मैच में वे सिर्फ 0 और 14 रन की पारी खेल सके. न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था.

पंत और पंड्या भी नहीं कर सके कमाल

ऋषभ पंत ने टी20 लीग में 35 की औसत से 419 रन बनाए थे. 3 अर्धशतक लगाया था. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप की 2 पारियों में वे 39 और 12 रन ही बना सके. हार्दिक पंड्या के लिए आईपीएल का मौजूदा सीजन बल्ले से खराब रहा था. यह टी20 वर्ल्ड कप में भी जारी है. पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 11 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ वे 23 रन ही बना सके. टीम इंडिया के गेंदबाज पहले मैच में एक भी विकेट नहीं ले सके थे. दूसरे मैच में अब उनसे ही उम्मीद है.