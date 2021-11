India vs New Zealand 1st Test, Day 4 LIVE Score: पुजारा-मयंक अग्रवाल ने की चौथे दिन ठोस शुरुआत

कानपुर. India vs New Zealand 1st Test Match at Kanpur Live Cricket Score and Updates: अक्षर पटेल (Axar Patel) के 5 विकेट की मदद से भारत ने पहले टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड को पहली पारी में 296 रन पर आउट करके बढ़त ले ली. हालांकि दूसरी पारी में भारतीय टीम (Ind vs NZ Live Score) ने सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का विकेट जल्दी गंवा दिया. तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर भारत का स्कोर एक विकेट पर 14 रन था और कुल बढत 63 रन की हो गई है. गिल दूसरे ही ओवर में एक के स्कोर पर काइल जेमिसन का शिकार हुए. चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) नौ और मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) चार रन बनाकर खेल रहे थे. तीसरे दिन का खेल भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा. न्यूजीलैंड का स्कोर (Ind vs NZ 1st Test) एक समय एक विकेट पर 196 रन था लेकिन बाद में नौ विकेट सौ रन के भीतर गिर गए . अक्षर ने दूसरे सत्र में उम्दा गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को दबाव में ला दिया था. उन्होंने आखिरी सत्र में भी दो विकेट लिये. भारत को मैच में लौटाने का श्रेय वैसे उमेश यादव को जाता है जिन्होंने लंच से ठीक पहले केन विलियमसन को सस्ते में आउट करके मेजबान को राहत दिलाई थी.

IND vs NZ Live Score: अक्षर पटेल के शिकंजे में फंसा न्यूजीलैंड

अक्षर पटेल ने 34 ओवर में 62 रन देकर पांच विकेट लिये. उन्होंने दूसरे सत्र में 13 रन के भीतर रॉस टेलर (11), हेनरी निकोल्स (दो) और टॉम लाथम (282 गेंद में 95 रन) को पवेलियन भेजा. आखिरी सत्र में उन्होंने टॉम ब्लंडेल (13) और टिम साउदी (पांच) को बोल्ड किया. अश्विन ने 42.3 ओवर में 82 रन देकर तीन विकेट लिये. रविंद्र जडेजा ने रचिन रविंद्र (13) को आउट किया. इससे पहले उमेश ने दूसरी नयी गेंद से कामयाबी हासिल की और आफ स्टम्प पर जाती उनकी गेंद पर विलियमसन चकमा खाकर पगबाधा आउट हो गए. उन्होंने 64 गेंदें खेलकर 18 रन बनाये. न्यूजीलैंड ने पहले सत्र में 68 रन जोड़े. सलामी बल्लेबाज विल यंग पहले टेस्ट शतक से चूक गए और 218 गेंद में 89 रन बनाने के बाद अश्विन का शिकार हुए. विलियमसन क्रीज पर आने के बाद से सहज नहीं दिखे. उन्होंने हालांकि रविंद्र जडेजा को दो चौके लगाकर दबाव कम करने का प्रयास किया.

विल यंग और टॉम लाथम ने पहले विकेट के लिए 151 रन जोड़े

अश्विन ने यंग को श्रीकर भरत के हाथों लपकवाया. यंग और लाथम ने पहले विकेट के लिये 151 रन जोड़े. यंग ने अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए 15 चौके लगाये. वहीं लाथम ने फ्रंटफुट पर शानदार रक्षात्मक खेल दिखाया और ढीली गेंदों को नसीहत भी दी. दूसरे सत्र में अक्षर ने शानदार गेंदबाजी की और बेहद खूबसूरत गेंद पर टेलर को आगे बढ़कर खेलने को मजबूर किया जिनका कैच विकेट के पीछे श्रीकर भरत ने लपका. निकोल्स स्वीप शॉट लगाने के प्रयास में पगबाधा आउट हुए. वहीं लाथम को भी आगे बढ़0र खेलने का खामियाता भुगतना पड़ा और भरत ने स्टम्पिंग करने में चूक नहीं की.

अंपायर नितिन मेनन के साथ बहस में उलझे अश्विन

पहले सत्र के दौरान अश्विन और अंपायर नितिन मेनन के बीच बहस भी हुई. इससे पहले अश्विन जब विलियमसन को गेंदबाजी कर रहे थे तो उनके फॉलोथ्रू को लेकर मेनन ने ऐतराज जताया. अश्विन फॉलोथ्रू में ‘डेंजर एरिया’ में जा रहे थे और अंपायर ने उन्हें कई बार टोका. अंपायर का कहना था कि वह सामने आयेंगे तो उन्हें फैसले लेने में दिक्कत होगी क्योंकि कुछ नजर नहीं आयेगा. अश्विन और कप्तान अजिंक्य रहाणे से बात करने के बाद मामला सुलझ गया.