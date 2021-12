India vs New Zealand Live Score Updates : विराट और विलियमसन फिर आमने-सामने, 9 बजे होगा टॉस

India vs New Zealand 2nd Test at Mumbai Live Cricket Score and Updates : भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है. विराट कोहली जहां इस मैच से टीम में वापसी कर रहे हैं और वह भारत की कप्तानी संभालेंगे तो वहीं न्यूजीलैंड की कमान केन विलियमसन के पास है. कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था.