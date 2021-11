Live Streaming of India vs New Zealand Test Series NZ vs Ind 2021: भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand 1st Test) के बीच गुरुवार से कानपुर के ग्रीन पार्क स्‍टेडियम में पहला टेस्‍ट मैच खेला जाएगा. भारतीय टीम की कप्‍तानी अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) करेंगे.