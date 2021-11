IND vs NZ: युजवेंद्र चहल को देखते ही हड़बड़ा गए मार्टिन गुप्टिल, पिछले साल लाइव मैच में दी थी 'गाली', Video

नई दिल्‍ली. भारतीय गेंदबाज युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) प्‍लेइंग इलेवन में हो या न हो, लेकिन उनके मनोरंजन की गारंटी रहती है. न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए चहल की टीम में वापसी हो गई है और उन्‍होंने पहले ही अपना मजाकिया पक्ष भी दिखा दिया है. भारत और न्‍यूजीलैंड (Ind vs NZ) के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच से पहले चहल ने मार्टिन गुप्टिल (Martin Guptill ) के साथ अपनी एक बातचीत का वीडियो इंस्‍टाग्राम स्‍टोरी पर शेयर किया.

उन्‍होंने पिछले साल वायरल हुई एक घटना को लेकर गुप्टिल को चिढ़ाया. चहल ने जो वीडियो शेयर किया है, उससे वो गुप्टिल से कह रहे हैं कि आपने मुझसे न्‍यूजीलैंड में क्‍या कहा था. चहल के इस सवाल को सुनकर गुप्टिल हड़बड़ा गए और जवाब दिया कि मैंने कहा कि दोस्‍त कैसे हो. गप्टिल ने कहा कि उन्‍हें उस घटना के बारे में सही से याद नहीं है.

दरअसल चहल गुप्टिल से उस घटना के बारे में पूछ रहे थे, जो पिछले साल भारत के न्‍यूजीलैंड दौरे के दौरान वायरल हुई थी. उस दौरे पर टी20 मैच खत्‍म होने के बाद गुप्टिल रोहित शर्मा (Rohit Sharma) से बात कर रहे थे, तभी चहल बीच में आ गए. गुप्टिल ने चहल को देखते ही हिंदी में गाली दी. दरअसल उन्‍हें इसकी जानकारी नहीं थी कि वो लाइव ब्रॉडकास्‍ट हो रहा था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. गुप्टिल की हिंदी गाली को सुनकर रोहित शर्मा भी पेट पकड़कर हंसने लगे थे.

चहल के इस वीडियो को भी काफी पसंद किया जा रहा है. हालांकि न्‍यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में चहल को अभी तक प्‍लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला. शुरुआती दोनों मैचों में भारत दो स्पिनर के साथ खेला. अनुभवी आर अश्विन के साथ ही ऑल राउंडर अक्षर पटेल को शुरुआती दोनों टी20 मैच में मौका मिला था. वहीं गुप्टिल ने पहले टी20 मैच में 70 रन की पारी खेली थी, जबकि दूसरे टी20 मैच में वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बने. गुप्टिल ने इस मामले में विराट कोहली (Virat Kohli) को पीछे छोड़ा.