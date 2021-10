India vs Pakistan, T20 World Cup 2021 Dream 11 Team Prediction: इन 11 खिलाड़ियों पर आप लगा सकते हैं दांव

Ind vs Pak, T20 World Cup 2021: भारत और पाकिस्‍तान के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 का 16वां मैच खेला जाएगा ‍ (AFP)

नई दिल्‍ली. भारत और पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) का 16वां मुकाबला रविवार को दुबई में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्‍तान (Ind vs Pak) की टीम छठी बार टी20 वर्ल्‍ड कप के इतिहास में आमने- सामने होगी. आईसीसी के वनडे और टी20 विश्व कप की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सभी 12 मैचों में जीत दर्ज की है. टी20 विश्व कप के 2007 में शुरू होने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पांचों मैच में पराजित किया है और विराट कोहली की अगुआई वाली टीम की कोशिश आज भी इस विजयी रथ को बरकरार रखने की है.भारतीय बल्लेबाजी का मजबूत पक्ष उसके शीर्ष क्रम के 5 बल्लेबाज रोहित, केएल राहुल, विराट कोहली (Virat Kohli), सूर्यकुमार और ऋषभ पंत हैं. यह ऐसा बल्लेबाजी क्रम है जो शाहीन अफरीदी, रऊफ, हसन अली, इमाद वसीम, शादाब खान को जमकर परेशान कर सकता है. गेंदबाजी विभाग में भारत के पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्‍मद शमी, रवींद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती है. यदि भारत अतिरिक्त स्पिनर के साथ उतरता है तो आर अश्विन को राहुल चाहर पर प्राथमिकता मिल सकती है.India vs Pakistan मैच का Live score रात 7.30 बजे से News18 Hindi के क्रिकेट और T20 वर्ल्ड कप पेज पर उपलब्ध होगा.

India vs Pakistan, Dream 11 Team Prediction

कप्‍तान: रोहित शर्माउपकप्‍तान: मोहम्‍मद रिजवानविकेटकीपर: मोहम्‍मद रिजवानबल्‍लेबाज: रोहित शर्मा, केएल राहुल, बाबर आजम, फखर जमांऑलराउंडर्स: रवींद्र जडेजा, इमाद वसीमगेंदबाज: वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हसन अली, शाहीन अफरीदी

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप कप्तान), केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, रवींद्र जडेजा, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चाहर

पाकिस्तान (अंतिम 12 खिलाड़ी): बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान, फखर जमां, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, हैदर अली.