India vs Pakistan: रोहित शर्मा बतौर कप्तान बाबर आजम से काफी आगे, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान पर रही है हावी

India vs Pakistan: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के रूप में टीम इंडिया (Team India) को टी20 का नया कप्तान मिल चुका है. न्यूजीलैंड सीरीज (India vs New Zealand) से रोहित शुरुआत करने जा रहे हैं. अगले साल ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) होना है. इस दौरान भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत (India vs Pakistan) हो सकती है.