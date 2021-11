IND vs SCO Live Score : भारत और स्कॉटलैंड की दुबई में होनी है भिड़ंत, शाम 7 बजे टॉस

India vs Scotland Live Score, T20 World Cup 2021 Latest Cricket Updates : दुबई में भारत और स्कॉटलैंड (IND vs SCO) के बीच टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup-2021) के सुपर-12 चरण का मुकाबला खेला जाना है. भारत को यदि सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो इस मैच (Live Cricket Score) में बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी. भारतीय टीम इस मैच में प्लेइंग-XI में (IND vs SCO Dream 11 Prediction) बिना बदलाव किए उतर सकती है. भारत ने पिछले मैच में अफगानिस्तान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप में जीत का खाता खोला. उसने अफगानिस्तान को अबु धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में 66 रनों से मात दी. हालांकि उससे पहले भारत को लगातार 2 मैचों में हार झेलनी पड़ी थी. पहले टीम इंडिया को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ने 10 विकेट से हराया जिसके बाद न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से मात दी.

ग्रुप-2 की फिलहाल अंकतालिका की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर है जिसने 3 में से 1 ही मैच जीता है और 2 में उसे हार मिली है. स्कॉटलैंड सबसे निचले स्थान पर है. इस ग्रुप में पाकिस्तान 8 अंकों के साथ टॉप पर है. स्कॉटलैंड टीम की बात की जाए तो उसने क्वालिफिकेशन चरण में अपने तीनों मैच जीते लेकिन फिर सुपर-12 चरण में पहुंचने के बाद उसे एक भी जीत नसीब नहीं हुई. उसका अभी तक जीता का खाता ही नहीं खुल पाया है.

India (Probable Playing XI) रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह

Scotland (Probable Playing XI) जॉर्ज मुन्से, काइल कोएत्जर (कप्तान), मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), रिची बेरिंग्टन, कैलम मैकलियोड, माइकल लीस्क, क्रिस ग्रीव्स, मार्क वॉट, सफयान शरीफ, एलस्डेयर इवांस और ब्रैडली व्हील

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में India vs Scotland के बीच मैच किस समय शुरू होगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत बनाम स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे खेला जाएगा. टॉस 7 बजे होगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप में India vs Scotland के बीच मैच कहां खेला जाएगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप में भारत बनाम स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में India vs Scotland के बीच मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में न्यूजीलैंड बनाम नामीबिया और भारत बनाम स्कॉटलैंड के बीच मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में India vs Scotland के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत और स्कॉटलैंड के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/t20-world-cup/ को फॉलो करिए.