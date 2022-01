IND vs SA Live Cricket Score, 1st ODI: अफ्रीका की बल्लेबाजी शुरू, डिकॉक-मलान क्रीज पर उतरे

India vs South Africa 2022 1st ODI Live Cricket Score And Updates: भारत और दक्षिण अफ्रीका (Ind vs SA) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पार्ल में खेला जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करेगी.