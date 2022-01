India vs South Africa, 2nd Test Live Updates, Day 4: बारिश की वजह से मैच शुरू होने में देरी

मैच हाइलाइट्स भारत दूसरी पारी 118/2 ओवर्स. 40.0 1st Inning 202/10 | ओवर्स. 63.1

दक्षिण अफ्रीका दूसरी पारी 266/10 ओवर्स. 60.1 1st Inning 229/10 | ओवर्स. 79.4

South Africa need 122 runs to win with 8 wickets remaining

बल्लेबाज़ डीन एल्गर 46(121) रैसी वैन डर डुसेन* 11(37) गेंदबाज़ O M R W मोहम्मद शमी* 9 2 22 0 शार्दूल ठाकुर 9 1 24 1

पिछला विकेट कीगन पीटरसन 28(44)