India vs South Africa, 3rd Test Live Updates: बुमराह ने दिलाई दूसरी सफलता, मार्कराम आउट

India vs South Africa, 3rd Test Live Updates Day 2: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला केपटाउन में खेला जा रहा है. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के संयमित अर्धशतक के बावजूद भारतीय टीम पहले दिन पहली पारी में 223 रन पर सिमट गयी. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA Live Score) ने स्टंप तक एक विकेट गंवाकर 17 रन बना लिये. पहले दिन सुबह के सत्र में भारत ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और केएल राहुल के विकेट जल्दी गंवा दिये थे. फिर कोहली और चेतेश्वर पुजारा (43 रन) ने मिलकर तीसरे विकेट के लिये 62 रन की साझेदारी निभाकर टीम को संभाला.

कोहली ने तेज गेंदबाजों विशेषकर कगिसो रबाडा की तेज तर्रार गेंदों का डटकर सामना किया। पर इसी गेंदबाज ने उनकी 201 गेंद में 12 चौकों और एक छक्के की अर्धशतकीय पारी का अंत किया। पुजारा ने 77 गेंद की पारी में सात चौके लगाये. पीठ की चोट के कारण दूसरे टेस्ट में नहीं खेलने वाले कोहली शतक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाजी के अगुआ रबाडा ने उनकी इस उम्मीद को पूरा नहीं होने दिया. अपना 50वां टेस्ट खेल रहे रबाडा ने 73 रन देकर चार विकेट हासिल किये जबकि मार्को यानसेन ने 55 रन देकर तीन विकेट झटके.

भारतीय टीम ने दूसरे सत्र में पुजारा और अजिंक्य रहाणे (12 गेंद में नौ रन) के विकेट गंवाकर 66 रन जोड़े जिससे चायकाल तक टीम का स्कोर चार विकेट पर 141 रन था. दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों विशेषकर रबाडा ने न्यूलैंड्स में बादलों से भरे आसमान में दूधिया रोशनी के तले अपनी गेंदों से बल्लेबाजों को परेशानी में डाला. कोहली ने सुबह शानदार कवर ड्राइव से खाता खोला था, उन्होंने दोपहर के सत्र में जेनसन पर एक और खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया। इसके अलावा उन्होंने रबाडा की गेंद पर एक छक्का भी जड़ा. रबाडा ने अपने सात ओवर के स्पैल में कहर बरपाया लेकिन कोहली ने उतने ही संयम और अनुशासन से इनका डटकर सामना किया.

पुजारा ने फिर वही जुझारू जज्बा दिखाया लेकिन वह यानसेन की खूबसूरत गेंद का शिकार हुए. राउंड द विकेट से अंदर आकर कोण लेती गेंद पुजारा के बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेटकीपर के हाथों में चली गयी. रहाणे ने सीरीज के दौरान प्रभावशाली बल्लेबाजी की है लेकिन अच्छी शुरूआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाये हैं और वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके. रबाडा की गुड लेंथ गेंद ने उनकी पारी समाप्त की. कोहली पांचवें विकेट के लिये ऋषभ पंत (27) के साथ अर्धशतकीय साझेदारी निभा चुके थे कि यानसेन ने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को आउट कर इस 51 रन की भागीदारी का अंत किया.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्‍ट मैच किस समय शुरू होगा?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्‍ट मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे खेला जाएगा. वहीं, दक्षिण अफ्रीका में आप इसे स्थानीय समयानुसार सुबह 10.30 बजे देख सकते हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्‍ट मैच कहां होगा?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्‍ट मैच केपटाउन के न्‍यूलैंड्स स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्‍ट लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

भारत और साउथ अफ्रीका के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और साउथ अफ्रीका की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो कर सकते हैं. दक्षिण अफ्रीका में यह मैच सुपर स्पोर्ट्स पर लाइव टेलीकास्ट होगा.