India vs South Africa, 3rd Test Live Updates: भारत को लगातार 2 झटके, पुजारा के बाद रहाणे भी आउट

India vs South Africa, 3rd Test Live Updates Day 3: भारत और दक्षिण अफ्रीका (Ind vs SA Live Score) के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला केपटाउन में खेला जा रहा है. दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के दम पर भारत ने जोरदार वापसी की. अब मैच जिताने की जिम्मेदारी विराट कोहली (Virat Kohli) और चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) के कंधों पर आ गई है. बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 210 रन पर समेट दिया. भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 57 रन बना लिये थे. टीम इंडिया (Ind vs SA 3rd Test) के पास उसके पास 70 रन की बढ़त हो गई है. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) 14 और चेतेश्वर पुजारा नौ रन बनाकर खेल रहे हैं. दोनों पर आज तीसरे दिन बड़ी पारी खेलकर भारत को अच्छा स्कोर देने का दारोमदार होगा.

विराट कोहली ने पहली पारी में भी सबसे ज्यादा 79 रन बनाए थे. वहीं, पुजारा ने भी 43 रनों का योगदान दिया. दक्षिण अफ्रीका की धरती पर विराट कोहली का जबरदस्त रिकॉर्ड है. इसके अलावा कोहली-पुजारा के पास तीसरे दिन शतक का सूखा खत्म करने का सुनहरा अवसर है. पुजारा ने तीन साल जबकि कोहली ने दो साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सैकड़ा नहीं लगाया है. चार साल पहले भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को उसकी दूसरी पारी में 130 रन पर समेट दिया था. चौथी पारी में दक्षिण अफ्रीका के लिए 300 से ज्यादा का लक्ष्य बिलकुल आसान नहीं होगा. अफ्रीकी टीम इस सीरीज में अब तक भारत के खिलाफ 250 प्लस स्कोर नहीं कर सकी. ऐसे में पुजारा-कोहली की जोड़ी पर भारत की जीत निर्भर करेगी.

दूसरी पारी में टीम इंडिया ने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट फिर जल्दी गंवा दिये. बुमराह ने 23.3 ओवर में 42 रन देकर पांच विकेट लिये और एक पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा उन्होंने 7वीं बार किया. मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने भी दो-दो विकेट लिये. दूसरी पारी में मयंक अग्रवाल ( सात ) और केएल राहुल (10) सस्ते में आउट हो गए.

विराट कोहली ने दूसरे दिन गेंदबाजी में सटीक बदलाव किये और स्लिप में दो कैच लपकने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पूरे कर लिए. उमेश यादव की गेंद पर उन्होंने दूसरी स्लिप में रासी वैन डेर डुसेन का कैच लपका. वैसे भारत को मैच में लौटाने का श्रेय मोहम्मद शमी को जाता है. शमी ने 56वें ओवर में तेम्बा बावुमा (28) और काइल वेरेन्ने (0) को आउट करके मेजबान टीम को लगातार दो झटके दिए. बावुमा का कैच कोहली ने लपका जबकि वेरेन्ने ने ऋषभ पंत को कैच थमाया.