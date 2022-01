India vs South Africa, 3rd Test Live Updates: चौथे दिन बुमराह-शमी को करना होगा करिश्मा

India vs South Africa, 3rd Test Live Updates Day 4: भारत और दक्षिण अफ्रीका (Ind vs SA Live Score) के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला केपटाउन में खेला जा रहा है. टीम इंडिया पर केपटाउन टेस्ट में हार का खतरा मंडरा रहा है. तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी (India vs South Live Score) सिर्फ 198 रन पर सिमट गई. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की नाबाद शतकीय पारी के बावजूद भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने महज 212 रन का लक्ष्य रखा. दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 101 रन बनाये और वह अब लक्ष्य से 111 रन पीछे है. वहीं, भारत को दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) की धरती पर ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत के लिए 8 विकेट की जरूरत है. केपटाउन टेस्ट में अब भारत को जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) से करिश्मे की उम्मीद हैं.

भारत अब चौथे दिन सुबह के सत्र में तेजी से विकेट निकालकर हावी होने की कोशिश करेगा लेकिन उसके सामने कीगन पीटरसन सबसे बड़ी बाधा होगी जिन्होंने क्रीज पर पांव जमाने के बाद जबरदस्त बल्लेबाजी की. वह अभी 48 रन पर खेल रहे हैं. उन्होंने एल्गर (30) के साथ दूसरे विकेट के लिये 78 रन की साझेदारी की. एल्गर तीसरे दिन के आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हुए.

इससे पहले तीसरे दिन ऋषभ पंत ने 139 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाये जिसमें छह चौके और चार छक्के शामिल हैं. उन्होंने विराट कोहली (143 गेंदों पर 29 रन) के साथ पांचवें विकेट के लिये 94 रन जोड़े जिसमें भारतीय कप्तान का योगदान 15 रन था. भारत का यह टेस्ट मैचों में ऐसा सबसे कम स्कोर है जिसमें शतक भी शामिल है. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मार्को जेनसन (36 रन देकर चार) कैगिसो रबाडा (53 रन देकर तीन) और लुंगी एनगिडी (21 रन देकर तीन) सफल गेंदबाज रहे.

ऋषभ पंत ने उस समय क्री पर कदम रखा जब भारत चार विकेट पर 58 रन के स्कोर पर संघर्ष कर रहा था. इसके बाद रन बनाने का पूरा जिम्मा पंत ने उठाया. दूसरे टेस्ट में खराब शॉट खेलने के कारण आलोचकों के निशाने पर रहे पंत ने अच्छी गेंदों को सम्मान दिया लेकिन खराब गेंदों को नहीं बख्शा.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्‍ट मैच किस समय शुरू होगा?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्‍ट मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे खेला जाएगा.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्‍ट मैच कहां होगा?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्‍ट मैच केपटाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्‍ट लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्‍ट मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

भारत और साउथ अफ्रीका के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और साउथ अफ्रीका की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो कर सकते हैं. दक्षिण अफ्रीका में यह मैच सुपर स्पोर्ट्स पर लाइव टेलीकास्ट होगा.