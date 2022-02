India vs West Indies, 3rd ODI Dream11 Prediction: इन 11 खिलाड़ियों पर आप लगा सकते हैं दांव

India vs West Indies Predicted Dream 11: भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में शुक्रवार को 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला (IND vs WI 3rd ODI) खेला जाएगा. भारत सीरीज में 2-0 से आगे है.